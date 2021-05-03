شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين في انقلاب سفينة قبالة ساحل سان دييجو الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت السلطات المحلية في ولاية سان دييجو الأمريكية، الاثنين، مصرع شخصين ونُقلَ 23 آخرون إلى المستشفيات إثر انقلاب سفينة قبالة ساحل المدينة، بحسب ما ذكرت «شينخوا»

وذكرت إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييجو عبر «تويتر» أن وكالات متعددة، من بينها إدارة الإنقاذ في سان دييجو، أنقذت 25 شخصاً من الغرق في المياه.

وغردت الإدارة قائلة «للأسف، هناك شخصان لم ينجيا. ونُقل 23 آخرون إلى مستشفيات محلية»، مضيفة أن الوكالات الفيدرالية الأمريكية «لا تزال تبحث في المياه باستخدام السفن والطائرات».

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلاً عن الإدارة قولها إنه قد تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة الـ10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

انقلبت السفينة في المياه قبالة كيب لوما، وهي شبه جزيرة وعرة تشتهر بنصب كابريلو التذكاري الوطني، المتنزه الوطني الوحيد في سان دييجو.

وذكر عمدة سان دييجو تود غلوريا على تويتر أن رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ والشرطة في المدينة يساعدون خفر السواحل الأمريكي وشرطة ميناء سان دييجو في جهود الإنقاذ.