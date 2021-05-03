شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليار جرعة لقاح «كورونا» في أمريكا حتى مطلع مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، الأحد، أن الولايات المتحدة تجاوزت ربع مليار "245 مليون و491 ألف و469" جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الأول من مايو/ آيار الجاري.

وأوضحت في بيانها أن 147 مليون و47 ألف و 12 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما حصل 104 ملايين و774 ألفاً و652 شخصاً على الجرعتين كاملتين حتى الأحد، وأشارت إلى أن هناك جرعات طويلة الأمد تم إعطاؤها لحوالي 8 ملايين شخص مع رعاية مرافقة طويلة الأجل.

وذكرت المراكز المذكورة أن اللقاحات المتوفرة لديها وتعتمد على جرعتين هي «مودرنا» و«فايزر- بيوتنيك»، إضافة إلى لقاح الجرعة الواحدة «جونسون آند جونسون».