شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يشيد بجهود اتحاد الكرة واللجنة المحلية لمجموعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة لمباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا التي استضافتها إمارة الشارقة مؤخراً، وشهدت نجاحاً باهراً على الصعيد التنظيمي، حيث أكد الاتحاد القاري أن اتحاد الإمارات واللجنة المحلية قاما بجهود كبيرة في إخراج مباريات المجموعة بشكل نموذجي لاقى استحسان الجميع.

وهنأ اتحاد الإمارات لكرة القدم ناديي الشارقة والوحدة بمناسبة تأهلهما إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2021 بعد تحقيقهما لنتائج إيجابية في مباريات دور المجموعات، حيث تأهل نادي الشارقة بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فيما تأهل نادي الوحدة كأفضل الأندية الحاصلة على المركز الثاني لمنطقة الغرب بإحرازه 13 نقطة ضمن المجموعة الخامسة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مستمر في تقديم كل سبل الدعم للأندية التي تمثلنا في المحافل الخارجية، مشيراً إلى أن تأهل ناديي الشارقة والوحدة إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا جاء عن جدارة واستحقاق بعد المستوى الفني الكبير الذي قدمه الفريقان خلال مرحلة المجموعات.

التزام كامل

وأضاف الأمين العام، أن النجاح الذي شهدته إمارة الشارقة في استضافة مباريات المجموعة الثانية جاء بفضل تعاون جميع الأطراف سواء الاتحاد الآسيوي، أو اللجنة المنظمة المحلية ووفود الفرق المشاركة والحكام والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، من خلال الالتزام بالتام بكل البنود الواردة في بروتوكول عمليات المباريات، ونظام الفقاعة الذي تم استخدامه حفاظاً على سلامة الجميع، مشيداً كذلك بتعاون أندية الوحدة وشباب الأهلي والعين خلال تواجدهم في مدينتي الرياض وغوا والتزامهم بالتعليمات الطبية الصادرة عن الاتحاد الآسيوي والجهات المختصة بالدولة لحظة وصولهم إلى الدولة.

نجاح كبير

وأعرب الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد كرة القدم رئيس فريق عمل تطبيق البروتوكول عن سعادته بالنجاح الطبي الكبير الذي شهدته مشاركة أنديتنا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، من خلال المباريات التي استضافتها إمارة الشارقة والمباريات التي لُعبت خارج أرض الدولة، مشيراً إلى أن هذا النجاح ثمار جهود كبيرة قام بها اتحاد الكرة على صعيد التنسيق المتواصل مع مختلف الجهات المختصة بالدولة والأندية المشاركة، وكذلك حرصه على إرسال كوادر فنية وإدارية وطبية مع الفرق الأربعة طوال فترة المباريات من أجل الوقوف على كُل احتياجاتها الطبية واللوجستية، وغيرها، مؤكداً أن استخدام نظام «الفقاعة» ساهم في نجاح المهمة الطبية.

صفر إصابات

وأكد رئيس لجنة الطب الرياضي أن مشاركة أنديتنا جاءت خالية من الإصابات نتيجة الفحوص الدورية والمنتظمة التي أجريت لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، كما هو الحال لوفود الفرق الزائرة للدولة، الأمر الذي يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم مختلف البطولات والأحداث الرياضية.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قام بتكريم جيمس ليو، رئيس وفد الاتحاد الآسيوي، وأعضاء الفريق الطبي الذي أشرف على البروتوكول في مباريات مجموعة الشارقة، تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.

من جهته، تلقى اتحاد كرة القدم رسائل شكر من الأندية الأربعة على جهوده الكبيرة التي قدمها لها طوال فترة المباريات وتواصله الدائم والمستمر مع البعثات وتوفيره كل سُبل الراحة لها.