ختام الفعالية الرياضية الرمضانية الـ28 لشرطة الشارقة

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة ختام النسخة الثامنة والعشرين للفعالية الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة، والتي نظمها قسم الأنشطة الرياضية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، والتي استمرت لمدة أسبوعين، وشاركت فيها 12 إدارة من مختلف إدارات الشرطة، و350 لاعباً من منتسبي القيادة؛ وذلك بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من مديري الإدارات، والضباط، وضباط الصف بشرطة الشارقة.

وأقيمت في اليوم الختامي نهائي مباراة كرة القدم والتي جمعت بين فريقي إدارة شرطة المنطقة الشرقية وإدارة العمليات، وأسفرت عن فوز فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية 4-2، سجل للشرقية كل من خالد عبد الله وإبراهيم سعيد وأحمد جاسم "هدفين"، بينما سجل هدفي إدارة العمليات ناصر خميس المازمي.

كما شهدت الأمسية ختام مسابقة اللياقة والتحدي (زوجي)، وحققت أكاديمية العلوم الشرطية المركزين الأول والثاني، على التوالي، فيما حصلت الإدارة العامة للحرس الأميري على المركز الثالث.

وأشاد العميد بن عامر بالنجاح الكبير للفعالية الرياضية لشرطة الشارقة، مثنياً على قوة المنافسة بين المشاركين، وبجهود أعضاء اللجنة المنظمة، مثمناً الروح الرياضية بين اللاعبين، وهو الهدف الذي حققته شرطة الشارقة من إقامة البطولة، وذلك من خلال تجميع موظفي القيادة في أنشطة وبرامج رياضية هادفة، تسهم في تقوية روابط الأخوة والتواصل بين كافة منتسبيها ودعم وتعزيز روح المحبة والألفة والانسجام بين عناصرها من مختلف الرتب العسكرية.

وفي الختام قدم نائب القائد العام لشرطة الشارقة الكؤوس والجوائز للفرق الثلاث الحاصلة على المراكز الأولى؛ حيث حقق فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية المركز الأول في كرة القدم، وجاء في المركز الثاني فريق إدارة العمليات، وحل فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية في المركز الثالث، وفي مسابقة الكرة الطائرة جاء فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى في المركز الأول، وإدارة المهام الخاصة في المركز الثاني، فيما حلت الإدارة العامة للعمليات الشرطية ثالثاً، وفي مسابقة اللياقة والتحدي حصدت أكاديمية العلوم الشرطية المركزين الأول والثاني، وحلت الإدارة العامة للحرس الأميري بالمركز الثالث.

كما كرم العميد ابن عامر اللاعب حسن راشد اليحيائي من أكاديمية العلوم الشرطية لحصوله على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفاً، والملازم أول حمد الزري من إدارة العمليات كأفضل إداري.