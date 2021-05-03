شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تحدث مواقع توافر لقاح «فايزر» في أبوظبي والعين وتضيف مركزين جديدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن تحديث مواقع توافر لقاح «فايزر» للراغبين في الحصول على التطعيم من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، بإضافة مركزين جديدين في مدينة أبوظبي ومدينة العين.

وأوضحت «صحة» أن المراكز الجديدة التي تم توفير اللقاح بها هي «مركز صحة لتطعيم كوفيد19 في ميناء زايد، ومركز صحة لتطعيم كوفيد19 في مركز العين للمؤتمرات، ليرتفع العدد الإجمالي للمراكز المتوفر بها لقاح فايزر إلى 8 مراكز تشمل 3 مراكز بمدينة أبوظبي (مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز الباهية الصحي)، وفي مركزين بالعين (مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز نعمة الصحي)، وفي مركز واحد في منطقة الظفرة (مركز الظفرة لطب الأسرة).

وأكدت أهمية حجز موعد مسبق، حيث يعد حجز الموعد إلزامياً لأخذ اللقاح من خلال الاتصال على الرقم 80050، لافتة إلى أنه تم إتاحة إمكانية الحجز عبر تطبيق صحة للهواتف المحمولة، موضحة أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين أيضاً وتفصل بينهم مدة 3 أسابيع بين الجرعتين.

وأشارات إلى أن اللقاح متوفر للمواطنين والمقيمين لمن هم فوق سن الـ 16 عاماً ولم يتم تطعيمهم من قبل، مؤكدة على النساء الحوامل مراجعة الطبيب المداوم في المركز عند الموعد المحدد.

وكان "صحة" أكدت أهمية مواصلة حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد ـ 19 خلال شهر رمضان الكريم، وأنه لا يوجد أي مانع طبي من أخذ اللقاح في أثناء الصيام، للمساهمة في المحافظة على حياة الناس، وحماية الأرواح، وتحصين المجتمع من انتشار الفيروس.