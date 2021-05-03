شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعي لفريق عمل «بنت السلطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت أسرة مسلسل «بنت السلطان» الذي يشارك في بطولته روجينا وباسم سمرة، وأحمد مجدي، من تصوير المشاهد الأخيرة، وبهذه المناسبة نظمت روجينا حفل إفطار جماعياً لفريق العمل، إلى جانب مشاركة زوجها نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي.

ونشر مؤلف المسلسل الكاتب أيمن سلامة عبر «فيسبوك» مجموعة من الصور معلقاً «أشهر طويلة وأيام وليال متواصلة ما بين الكتابة والمناقشة وسماع وجهات النظر ومتابعة التنفيذ بكل تفاصيله، ومع آخر يوم تصوير أتوجه بالشكر لكل من أسهم في تقديم هذا المشروع للنور، وأول هؤلاء صديقي وزميل الدراسة ورفيق رحلتي المخرج أحمد شفيق».