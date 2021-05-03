شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الشيوخ تلزم أعضاء المجلس بفصل ملكيتهم فى أسهم وحصص الشركات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عضو المجلس بضرورة فصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى سهم أو حصص فور اكتسابه لعضوية مجلس الشيوخ، ونصت المادة رقم 240 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحـصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتباری مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المــادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.