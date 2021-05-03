شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، و779 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى أن 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 338 مريضًا.