انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد فروعه المشمولة بمنح السلف للموظفين والمنتسبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إلى "اعتماد الفروع المخصصة للتقديم على السلف".

في ما يلي الفروع المشمولة بحسب بيان المصرف:

فروع بغداد

الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم"



( فرع بابل - فرع الجسر )

• فروع النجف الاشرف

( فرع حي الامير - فرع السمنت )

• فروع كربلاء المقدسة

( فرع الشهداء - فرع الهندية )

• فروع صلاح الدين

( فرع بلد - فرع الدجيل - فرع تكريت )

• فروع الديوانية

( فرع القادسية - فرع الجانب الايمن )

• فروع واسط

( فرع قرطبة - فرع المشروع )

• المثنى

(فرع المثنى )

• فروع ذي قار

( فرع سوق الشيوخ - فرع اور - فرع النيل - فرع الشطرة )



• فرع نينوى

(فرع شارع نينوى 112 )

• فروع الانبار

(فرع الانبار – فرع الفلوجة )

• فرع كركوك

(الفرع الرئيسي )

• فروع ديالى

( فرع المقدادية - فرع الفاروق - فرع بلدروز- فرع ديالى )

• فروع البصرة

( فرع البصرة - فرع الصيادلة - فرع الاستقلال - فرع المدينة )

• فروع ميسان

( فرع الهادي - فرع العمارة – فرع ميسان)

