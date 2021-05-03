انت الان تتابع خبر مصرف الرشيد يباشر باطلاق التطبيق الخاص بسلف منتسبي وزارة الدفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، اطلاق التطبيق الالكتروني الخاص بالتقديم على سلف منتسبي وزارة الدفاع.
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التطبيق متاح للتقديم على السلف لمنتسبي وزارة الدفاع من حاملي بطاقة (نخيل)".
واضاف ان "اللجان مستمرة بجولاتها لانجاز وتسليم البطاقات لكافة المنتسبين".
ودعا المكتب الاعلامي جميع الراغبين التقديم من خلال التطبيق في الرابط ادناه:
http://bit.ly/2OsWZf3
واضاف ان "اللجان مستمرة بجولاتها لانجاز وتسليم البطاقات لكافة المنتسبين".
ودعا المكتب الاعلامي جميع الراغبين التقديم من خلال التطبيق في الرابط ادناه:
http://bit.ly/2OsWZf3