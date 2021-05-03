مصرف الرشيد يباشر باطلاق التطبيق الخاص بسلف منتسبي وزارة الدفاع

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التطبيق متاح للتقديم على السلف لمنتسبي وزارة الدفاع من حاملي بطاقة (نخيل)".

واضاف ان "اللجان مستمرة بجولاتها لانجاز وتسليم البطاقات لكافة المنتسبين".



ودعا المكتب الاعلامي جميع الراغبين التقديم من خلال التطبيق في الرابط ادناه:

http://bit.ly/2OsWZf3

