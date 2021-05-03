نقابة الصحفيين تشيد بجهود الاسرة الصحفية وتستذكر شهداءها

بغداد - ياسين صفوان - احيت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم الاثنين، اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما اشادت بجهود الاسرة الصحفية وتضحياتها في سبيل الكلمة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012