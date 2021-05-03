البياتي: مفوضية حقوق الانسان تحيل ملفاً مهماً الى الادعاء العام

وقال البياتي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365"، ان مفوضية حقوق الانسان قامت باحالة ملف حريق ابن الخطيب الى جهاز الادعاء العام وننتظر احالته الى المحاكم حسب قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨. وطالب البياتي نقابةالمحامين بالتوكل عن الضحايا وذويهم امام المحاكم العراقية لاحقاق العدالة وانصاف الضحايا وجبر الضرر.

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الاثنين عن احالة ملف مهم الى الادعاء لعام.

محمد يوسف

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