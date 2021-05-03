انت الان تتابع خبر إبرام شراكة استراتيجية بين تطبيق فايبر والسومرية نيوز والان مع التفاصيل

تطبيق فايبر

تطبيق فايبر .

فايبر

تطبيق فايبر

فايبر

تطبيق فايبر

بغداد - ياسين صفوان - سان فرانسيسكو - بغداد، 3 ايار\ مايو 2021 - أعلن، التطبيق الأكثر أمانًا وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة عن إبرام شراكة استراتيجية مع قناة السومرية، المؤسسة الإخبارية والإعلامية الرائدة في العراق. من خلال هذه الشراكة سيتمكن المستخدمون في العراق من الوصول الفوري والسهل إلى المحتوى الإخباري من الخليج 365 على صفحة 'استكشاف' ضمنتتمثل رؤيةفي تزويد مستخدميها بمجموعة فريدة وذكية من الخدمات والوظائف التي تتجاوز الاتصال والمراسلة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل تام. لتحقيق هذه الرؤية، يحرص، المملوك لشركة راكوتين اليابانية على التعاون مع الشركات المحلية والدولية ومقدمي الخدمات ومنشئي المحتوى وذلك لتطوير أفضل تجربة للمستخدم وتوفير محتوى عالي الجودة وملائم محليًا لمستخدمي التطبيق.من هنا جاءت الشراكة الاستراتيجية بينوالسومرية لتمكين المستخدمين في العراق من متابعة الأخبار أولا بأول من خلال الشريط الإخباري والذي يظم آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية في العراق وخارجها دون الحاجة إلى مغادرة

وفي تعقيب للسيد جمال أغوا عن هذه الشراكة قال فيه "يعد تطبيق فايبر تطبيقا شاملا حيث يستخدمه المستخدمون لإجراء مكالمات هاتفية وإرسال الرسائل وأيضًا للوصول إلى المحتوى والأخبار والمعلومات. صفحة 'استكشاف' على فايبر هي المكان الذي يذهب إليه الملايين من مستخدمينا كل يوم للعثور على المحتوى الذي يهمهم. نحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع الخليج 365 في العراق لأنها ستساعد مستخدمينا على الوصول الفوري والسهل للبقاء على اطّلاع دائم بما يحدث في العالم دون مغادرة التطبيق."

الرئيس التنفيذي لشركة فايبر جمال أغوا

عمل مهندسو فايبر مع فريق السومرية التقني عن كثب خلال الأشهر الماضية من أجل إحياء الشراكة لدمج خدمات السومرية الإخبارية مع تطبيق فايبر في العراق. وفي تصريح للسيد شفيق ثابت، رئيس مجلس إدارة قناة السومرية قال فيه "يتابع العراقيون الأخبار بقوة ونحن في السومرية نسعى جاهدين من أجل توفير خدماتنا الإخبارية لمشاهدينا وقرائنا أينما كانوا. يعد تطبيق فايبر من أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العراق ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية يسعدنا إتاحة خدماتنا الإخبارية لمستخدمي فايبر."

الشريط الإخباري على صفحة 'استكشاف' في تطبيق فايبر يقدم المحتوى الإخباري والذي يتم تغذيته مباشرة من المنصة الإلكترونية لـ الخليج 365 بشكل يومي وآني. يسمح الشريط الإخباري بالتمرير اللانهائي ويمكن للمستخدم النقر فوق كل خبر ويتم توجيهه لقراءة المقالات الإخبارية بالكامل دون مغادرة فايبر.

عن تطبيق فايبر:

يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

يعد تطبيق فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف تطبيق فايبر العديد من المنصات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.

انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.