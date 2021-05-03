العراق يلقي القبض على قيادي داعشي غربي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات الأمنية العراقية إن قواتها تمكنت من توقيف قيادي كبير في تنظيم داعش غربي البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن مفارز الوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض على الإرهابي المكنى (أبو علي الجميلي) ما يسمى والي الفلوجة والمطلوب وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائه لعصابات "داعش" الإرهابية

وأضاف البيان أن القيادي الداعشي "اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005 وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوما بـ 15 سنة وتم الإفراج عنه سنة 2011".

وتابع البيان "وبعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى وآلي الفلوجة وكان يرتدي حزاما ناسفا شخصيا واعترف بقيامه بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، وقد تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وقبل أكثر من أربع سنوات أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش الذي اجتاح أراضيه عام 2014 لكن فلول التنظيم في العراق وسوريا لا تزال تمثل تهديدا أمنيا.

وعاد داعش لتكتيكاته السابقة على بسط سيطرته على أجزاء واسعة في سوريا والعراق باعتماد الهجمات الإرهابية.