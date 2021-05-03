بالمناوبة.. نتنياهو يقبل التنازل عن رئاسة الحكومة في سنتها الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إنه سيتنحى ويسمح لزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت برئاسة حكومة يمينية للعام الأول من ولايتها.

وكتب نتنياهو على تدوينة على صفحته بفيسبوك، تابعتها "الخليج 365، أنه "يجب عدم إفشال حكومة يمينية بسبب الخلافات الشخصية، لقد اقترحت على بينيت أن يكون الأول في التناوب".

وأضاف: "أدعو نفتالي بينيت إلى التوقيع اليوم على اتفاق لتشكيل حكومة يمينية، والتعهد بعدم الانضمام إلى أي حكومة أخرى".

وتابع: "كتب بينيت أنه يمكن تشكيل حكومة يمينية إذا تنحيت للسنة الأولى. أنا قبلت. حان الآن دورك".

وجاء عرض نتنياهو قبل يوم واحد من انتهاء مهلة 28 يوما منحه إياها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين لتشكيل حكومة.



وتنتهي المهلة مساء غدا الثلاثاء وهو ما يفسح الطريق أمام منح التفويض الى زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

ويأمل نتنياهو لن يشمل حكومة بدعم من بينيت والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.



ولكن حزب "الصهيونية الدينية" يرفض المشاركة بحكومة مدعومة من النواب العرب.