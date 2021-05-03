الاتحاد الأوروبي يعتزم السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا لقاح كورونا من دول أخرى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 1:32 مساءً

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي، إلى دول التكتل.

وأفادت المفوضية، بأنها ”تقترح السماح بدخول- إلى الاتحاد الأوروبي- ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي“.