الاتحاد الأوروبي يعتزم السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا لقاح كورونا من دول أخرى

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 1:32 مساءً
السفر خلال كورونا
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي، إلى دول التكتل.
وأفادت المفوضية، بأنها ”تقترح السماح بدخول- إلى الاتحاد الأوروبي- ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي“.