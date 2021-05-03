البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة

المناطق - واس

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات بدون طيار “مفخخة” وصواريخ باليستية، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان في المملكة، والتي تصدت لهم الدفاعات السعودية باعتراضها وتدميرها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد “جرائم حرب”، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي لتحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.