شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيا تتخطى 4.1 مليون إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و536 ألف إصابة مؤكدة، و122 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 4 ملايين و110 آلاف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية، فى بيان، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم البلدان الأفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة للحد من أعباء الأمراض على القارة.