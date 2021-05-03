شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية : نستهدف إغلاق قاعدة جوانتانامو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تهدف إلى إغلاق المعتقل المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان داخل قاعدة جوانتانامو، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CBS" نشرت الأحد: "نعتقد أنه يجب أن يكون مغلقا. وهذا بلا شك يمثل هدفا لنا سنركز عليه خلال أشهر قريبة".

وفتحت الولايات المتحدة المعتقل فى قاعدتها المستأجرة منذ العام 1903 بمضيق جوانتانامو فى أراضى كوبا شهر يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق، الجمهورى جورج بوش الابن، وكانت الدفعة الأولى من المعقلين فى هذه المنشأة تضم 20 شخصا تم احتجازهم فى أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة فى العمليات القتالية فى صفوف حركة "طالبان".