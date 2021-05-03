والي "داعش" بالفلوجة في قبضة الأمن العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ما يعرف بـ"والي" تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الفلوجة.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن القوات تمكنت من "إلقاء القبض على الإرهابي المكنى آبو علي الجميلي ما يسمى والي الفلوجة والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظم القاعدة عام 2005 وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية وكان محكوم 15 سنة وتم الإفراج عنه سنه 2011".

وتابع أنه "بعدها جدد ما تسمى البيعة لعصابات داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجة".

وأشارت الخلية إلى أنه وكان يرتدي حزاما ناسفا واعترف بقيامه بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء.