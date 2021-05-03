عشية استئنافها.. عون يلتقي فريق بلاده في مفاوضات الترسيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبق الرئيس اللبناني ميشال عون وصول فريق الوساطة الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، باجتماع مع فريق بلاده وقائد الجيش.

وترأس عون اليوم الإثنين، الاجتماع الذي ضم إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون، فريق لبنان المشارك في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.



وقال بيان للرئاسة اللبنانية نشرته على "تويتر" إن فريق الوساطة الأمريكي، برئاسة السفير جون ديروشر، سيسافر إلى لبنان، اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يستأنف لبنان وإسرائيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، غدا الثلاثاء، بوساطة أمريكية، حسبما كشف بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الجمعة الماضية .

وبدأ البلدان مفاوضات برعاية أممية ووساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية في، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتأمل الدولتان في أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث تضخ إسرائيل بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط ، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.

ولم يتحدث الوفد اللبناني مباشرة مع الإسرائيليين في المحادثات السابقة التي جرت في الناقورة، وهي قاعدة للأمم المتحدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وواجه ضغوطًا كبيرة من حزب الله للتخلي عن المفاوضات.

وبعد أربع جولات من المحادثات ، توقفت المفاوضات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي .

وقبل أسبوعين ، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، أن الحكومة وقعت مرسوماً بتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بالقدر المعروض في المفاوضات ، وقال إنه سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة.



يذكر أن لبنان يواجه نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل ، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.