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الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته بالضفة تحسبا لأي تصعيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تعزيز نشاطاته العملياتية في الضفة الغربية كجزء من الجهود الهادفة لرفع الجاهزية للتصعيد.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن "الجيش قام بتعزيز نشاطاته العملياتية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كجزء من الجهود الهادفة لرفع الجاهزية للتصعيد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، وقالت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة إن التصعيد جاء بسبب الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وفي إشارة إلى منفذي عملية إطلاق النار، قال كوخافي إن "قوات كبيرة من الجيش بمشاركة عناصر الاستخبارات والشاباك تعمل منذ يوم أمس للعثور على المخربين وستواصل ذلك حتى إتمام المهمة".

وأضاف أن قوات الجيش ستواصل العمل "وفق ما يتطلب وعلى جميع الجبهات لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

وكان كوخافي قد زار اليوم حاجزا عسكريا إسرائيليا قرب زعترة شمالي الضفة الغربية حيث وقعت عملية إطلاق النار والتي أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم 2 حالتهما خطيرة.

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