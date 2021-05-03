السيول تودي بحياة 4 أشخاص في "حضرموت" شرقي اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن اليوم الاثنين مصرع اربعة مواطنين وإصابة آخرين وتهدم 11 منزلا جراء الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي حاصرت الاحياء السكنية في مدينة (تريم) التاريخية.

وقالت (غرفة الطوارئ العامة) في مديريات (وادي وصحراء حضرموت) في بيان ان فرق الانقاذ تواصل البحث عن مفقودين يرجح ان يكونوا موجودين تحت أنقاض المنازل المنهارة.

وأضافت ان السلطة المحلية بمحافظة (حضرموت) نفذت عمليات إجلاء وإنقاذ واسعة شاركت فيها مروحيات عسكرية وسيارات الاسعاف وفرق الدفاع المدني وآليات مؤسسة الطرق والجسور والمقاولين اضافة الى عشرات المتطوعين ورجال الجيش والامن.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وجه الوزارات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية في (وادي وصحراء حضرموت) لتقديم الاغاثة العاجلة للمتضررين ومعالجة المصابين وتوفير الايواء لمن تهدمت منازلهم واتخاذ الحلول العاجلة واصلاح الطرقات وتصريف سيول الامطار.

وتشهد معظم المحافظات اليمنية امطارا غزيرة منذ ايام لتبلغ ذروتها في (حضرموت) ومحافظات شرقي البلاد مساء امس الاحد بعدما استمر هطولها من الخامسة عصرا حتى بعد منتصف الليل ما ادى الى تدفق سيول ضخمة ألحقت اضرارا كبيرة بالارواح والمساكن وشبكة الطرقات والاراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.