سوريا.. تعرف على المرشحان اللذان ينافسان بشار الأسد في انتخابات الرئاسة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، عن قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المحكمة "قررت قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية".

وأضاف اللحام أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غد الثلاثاء الموافق 4 مايو.

وبعيداً عن بشار الأسد، فإن عبد الله سلوم عبد الله ومحمود مرعي ينتميان لحزبين الأول متحالف مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والثاني يصنف ضمن "المعارضة الداخلية" وإن كان ليس لأي من الحزبين نشاط أو دور يذكر في الحياة السياسية السورية.

عبد الله سلوم عبد الله

ينتمي لأحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" إلا أنه ليس مرشحا باسمها، كما أن حزبه "الوحدويين الاشتراكيين" لم يصدر بيانا يقول فيه إن عبد الله مرشح الحزب.

برلماني سابق، الدور التشريعي الأول (2012 ـ 2016).

وشغل في 2016 وحتى 2020 منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب.

من مواليد 1956، في مدينة إعزاز بمحافظة حلب، وحاصل على إجازة في الحقوق.

محمود أحمد مرعي

كان من مؤسسي "هيئة العمل الوطني الديمقراطي" التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في مايو عام 2014. (وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات).

شغل مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.

ومنذ ديسمبر 2016 أصبح مرعي "الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية" التي تأسست في نهاية ديسمبر من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية.

مرعي من مواليد 1957 وهو من ريف دمشق، ويحمل إجازة في الحقوق.