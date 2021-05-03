شكرا لقرائتكم خبر عن متمردو ميانمار يسقطون هليكوبتر عسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميانمار- رويترز

قال قيادي في «جيش استقلال كاتشين»، إحدى أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، الإثنين، إن الجماعة أسقطت طائرة هليكوبتر بعد ضربات جوية شنها الجيش.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال بين الجيش ومتمردي الأقليات العرقية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية، وتصاعد القتال بعد أن سيطر قادة الجيش على السلطة في الأول من فبراير/شباط وأطاحوا بالحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي.

وقال رئيس قسم المعلومات في «جيش استقلال كاتشين» إن الهليكوبتر أُسقطت في حوالي الساعة 10:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لميانمار بالقرب من قرية موموك في إقليم كاتشين.

وأضاف في تصريحات عبر الهاتف: «شن المجلس العسكري ضربات جوية في تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباحاً مستخدماً مقاتلات، كما أطلق أعيرة باستخدام هليكوبتر، لذا رددنا بإطلاق النار عليهم». وقال أحد سكان المنطقة، طالباً عدم الكشف عن هويته، في تصريح عبر الهاتف إن أربعة أشخاص توفوا في المستشفى بعدما أصابت قذائف مدفعية ديراً في القرية.