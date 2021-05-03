شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية توصي بتخفيف قيود السفر لدول الاتحاد بشروط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترحت المفوضية الأوروبية، الاثنين، السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لوباء "كوفيد-19" التي أقرّها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل. وأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي". وحسب المفوضية، فإنه "يمكن توسيع هذا ليشمل اللقاحات التي اعتمدت للاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية".

وتسمح الكتلة المكونة من 27 دولة، لمواطني سبع دول فقط بالحضور في أيام العطلات أو لأسباب أخرى غير جوهرية، في حين ترى المفوضية الأوروبية توسيع هذه القائمة.

وللحد من مخاطر استيراد أنواع جديدة من فيروس "كورونا"، عرضت المفوضية أيضا "استجابة طارئة" جديدة من شأنها أن تسمح بفرض قيود سفر سريعة على البلدان التي يتدهور فيها الوضع الصحي بشكل حاد. ومن المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة الاقتراح، الثلاثاء، كما أن هناك حاجة إلى موافقتهم لوضعها موضع التنفيذ.