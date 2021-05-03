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تايوان تحظر دخول القادمين من الهند في ظل أزمة «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تحظر دخول القادمين من الهند في ظل أزمة «» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

3 مايو 2021

12:32 مساء

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تايبه- رويترز
قال وزير الصحة التايواني تشن شيه تشونج إن الجزيرة ستعلق دخول من زاروا الهند خلال الأيام الأربعة عشر السابقة، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء، لتصبح أحدث من يفرض قيوداً على الوافدين من الهند وسط تزايد حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19»، وقد وصلت السلالة الهندية من الفيروس إلى 17 دولة على الأقل من بينها بريطانيا وسويسرا وإيران، ما دفع العديد من الحكومات إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من الهند.
واقترب إجمالي الإصابات في الهند من 20 مليوناً، الإثنين، بعد تسجيلها أكثر من 300 ألف حالة جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي.
وقال تشن، الإثنين، إن جميع من زاروا الهند خلال الأيام الأربعة عشر السابقة، سيُمنعون من دخول تايوان باستثناء مواطني الجزيرة على أن يبدأ سريان ذلك منتصف الليل، لكن سيكون على التايوانيين العائدين البقاء 14 يوماً في منشآت حجر صحي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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