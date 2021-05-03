الأرجنتين.. إصابات كورونا وصلت إلى ثلاثة ملايين والمستشفيات ممتلئة

بوينس آيرس- رويترز

وصلت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الأرجنتين إلى ثلاثة ملايين إصابة منذ بدء ظهور الجائحة، وذلك رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، في حين قال مسعفون إن المستشفيات أصبحت ممتلئة عن آخرها.

وقالت وزارة الصحة، الأحد، إنها سجلت 11394 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحالات إلى مستوى جديد تجاوز الثلاثة ملايين.

وسجلت الوزارة أيضاً 156 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64252، وكشفت حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت فرض قيود أشد صرامة بعد تعرض الرجنتين لموجة ثانية من العدوى واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى، وتسجيل أرقام قياسية يومية في حالات الإصابة والوفيات.