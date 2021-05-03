شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات صعبة.. أب يكافح لإنقاذ أطفاله من النيران في العقبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعكس عملاً بطولياً لأب ينقذ أبناءه من حريق في مبنى سكني في مدينة العقبة الأردنية.

وأظهر المقطع لحظات تحبس الأنفاس، حيث همَ الأب بإيجاد أي طريقة ينقذ بها أطفاله من لهيب النيران المشتعلة، ورغم سباقه مع الزمن تمكن من وضع خطة مكنته من إخراج صغاره من النافذة غير آبه بما سيحل به.

ومن جانب آخر، أعلنت أجهزة الدفاع المدني الأردنية تمكنها بسرعة قياسية من إخلاء 14 مواطناً من العمارة السكنية المشتعلة بواسطة السلالم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ودون وقوع أي إصابات.