شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن نشاط هيئة قناة السويس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحمولات الصافية للسفن المارة بقناة السويس زيادة ملحوظة بنهاية عام 2019، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الحمولات المسجلة نحو مليار و207 ملايين طن، مقابل مليار و139 مليون طن عام 2018، بزيادة بلغت 67 مليونا و457 ألف طن ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن نشاط قناة السويس: