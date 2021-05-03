شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام هامة عن نشاط هيئة قناة السويس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت الحمولات الصافية للسفن المارة بقناة السويس زيادة ملحوظة بنهاية عام 2019، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الحمولات المسجلة نحو مليار و207 ملايين طن، مقابل مليار و139 مليون طن عام 2018، بزيادة بلغت 67 مليونا و457 ألف طن ونستعرض فيما يلى 8 أرقام هامة عن نشاط قناة السويس:
- إجمالى أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنهاية عام 2019 بلغ نحو 18 ألفا و880 سفينة .
- إجمالي السفن العابرة في 2018 وصل إلى 18 ألفا و174 سفينة.
- بلغ إجمالي الحمولات المسجلة نحو مليار و207 ملايين طن في عام 2019.
- إجمالي الحمولات المسجلة وصل إلى مليار و139 مليون طن عام 2018.
- سفن الحاويات جاءت في مقدمة الحمولات بنحو 636 مليونا و106 آلاف طن عام 2019.
- ناقلات البترول بواقع 238 مليونا و192 ألف طن مقابل 212 مليونا و9 آلاف طن عام 2018.
- إجمالي حمولة سفن البضائع الصب بلغت 159 مليونا و457 ألف طن.
- حمولات الغاز الطبيعي سجلت 84 مليونا و700 ألف طن عام 2019.