الناتو: تواجد روسيا العسكري في القطب الشمالي يثير قلقا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأونا لونغيسك،اليوم الاثنين، أن دول الحلف ستبحث في قمة يونيو المقبل تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية في القطب الشمالي .

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي،في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" ، إن موسكو تعمل الآن على توسيع قدراتها العسكرية في القطب الشمالي أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة.

وأضافت أونا لونغيسك أن روسيا أعادت فتح القواعد العسكرية السوفيتية سابقا وتعمل على بناء قواعد جديدة، موضحة أن موسكو قامت بتحديث أسطولها الشمالي بشكل كبير، بما في ذلك جميع غواصاتها، وأدخلت للخدمة أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الغواصة المسيرة "بوسيدون"، التي يمكن تزويدها بأسلحة نووية، ومنشآت رادار جديدة، وأسطول جديد لكسر الجليد.