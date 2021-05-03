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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية باتجاه منطقتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية ، والتي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية وقامت بتدميرها .

ودعا البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم متهما إيران بدعمها.

وجدد البرلمان تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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