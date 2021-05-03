البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية باتجاه منطقتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، والتي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية وقامت بتدميرها .

ودعا البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم متهما إيران بدعمها.

وجدد البرلمان تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.