تايوان تدرس إجلاء مواطنيها من الهند وسط ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (أ ش أ(:

تدرس تايوان إعادة مواطنيها من الهند وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، وتعثر نظامها الصحي، وفق ما أعلنه نائب وزير الشؤون الاقتصادية التايواني تشين تشيرن تشي .

وقال تشيرن تشي - في تصريح نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية، اليوم الاثنين - إنه من المتوقع أن تناقش وزارة الشؤون الخارجية خطط إجلاء المواطنين في وقت لاحق من اليوم.

وأشار إلى أن هنالك 113 شركة تايوانية في الهند، باستثمارات يبلغ مجموعها 1.1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن بعض رجال الأعمال يفضلون عدم المغادرة، لأنهم قلقون بشأن مخاطر انتقال الفيروس في رحلة العودة إلى الوطن.