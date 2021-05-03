بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"سامكو مصر" لتنفيذ المشروعات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد "الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية،جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات "سامكو مصر".

وأشاد "التراس"، في بيان اليوم الأثنين، بخبرات مجموعة شركات "سامكو مصر" في مجال تنفيذ المشروعات القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أنه تم الإتفاق ايضا علي تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية داخل مصر، بالتعاون مع إتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، لافتًا إلى التعاون المشترك بإستغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات "سامكو مصر" لخلق كوادر مؤهلة في مجال الصناعات المختلفة.

وأشار "التراس"، لأهمية تحقيق التكامل المشترك، في العديد من الصناعات ومنها الكاوتش والإستانليس وصناعة الفيبر ومواد وتشطيبات البناء الحديثة, وغيرها من مجالات التنمية المختلفة.

وفي سياق متصل ذكر "التراس" أنه أتفق علي تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكو مصر" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه أكد المهندس سامح محمد سليمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة "سامكو مصر" على أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية، لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من الصناعات ومنها ملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية ,مشيرًا إلى التعاون لتنفيذ المشروعات القومية بمصروالمنطقة الأفريقية والعربية.