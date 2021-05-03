مع بداية العشر الأواخر.. تعليمات جديدة من الأوقاف لضبط السيطرة على المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات جديدة للأئمة، مع بداية العشر الأواخر من رمضان، لضبط السيطرة على المساجد.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع مديريات والإدارات على مستوى الجمهورية، بعدم السماح بأي إجازات أو راحات أو ترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة ١٤ مايو الجاري، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الأوقاف على استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر .

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط العمل بالمساجد في رمضان، استمرار العمل بجميع الضوابط الاحترازية والإجراءات التي تشمل:

1- ارتداء الكمامة.

2- اصطحاب المصلى الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار عدم فتح دورات المياه.

5- استمرار عدم فتح الأضرحة.

6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8- عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

10- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.