المحكمة الدستورية في سوريا تقر 3 مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة القادمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم الإثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو/ أيار الجاري.

ووافقت المحكمة الدستورية على ترشيح الرئيس الحالي بشار الأسد، مع اثنين من المتقدمين لمنافسته استوفيا الشروط، هما: عبدالله عبدالله ومحمود مرعي.

وأعلنت المحكمة رفض باقي المترشحين البالغ عددهم 51 مرشحا، لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وفتحت المحكمة الدستورية باب الطعون لمن رفضت طلبات ترشحهم؛ حيث يحق لهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غد الثلاثاء.