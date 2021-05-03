" الكل في واحد ".. سلسلة حواسب جديدة من "آسوس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "آسوس" التايوانية، عن إطلاق سلسلة حواسب "Zen AiO" الجديدة من فئة "الكل في واحد".

وأوضحت "آسوس" التايوانية، أن الحواسيب الجديدة تعتمد على معالجات "إنتل"، و"AMD"، ويمكن استعمالها كشاشة خارجية لأجهزة اللاب توب.

وأشارت "آسوس" إلى أن الحواسب المزودة بمعالجات "AMD"، تعتمد على سلسلة المعالجات" Ryzen 5000er"، حيث يتوفر للمستخدم إمكانية الاختيار بين معالج" Ryzen 7 5700U"، و"Ryzen 5 5500U".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تعتمد "آسوس" التايوانية في حواسيبها الجديدة على بطاقات الرسوميات المخصصة، ولكنها تعتمد على حلول الرسوميات "Vega" المدمجة في المعالجات.

وقامت شركة "آسوس" بتجهيز الحواسيب الجديدة بمعالجات "إنتل" حتى الموديل" i7-10700T"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 أو 16 جيجابايت.

وتتيح حواسيب آسوس الجديدة من فئة "الكل في واحد"، إمكانية تركيب أقراص الحالة الساكنة "M.2-SSD" وكذلك تركيب جميع الأقراص الصلبة التقليدية.

أضافت "آسوس"، أن موديلات "Zen AiO "، تتوافر بشاشة قياس 23.8 بوصة وبتقنية الدقة الفائقة الكاملة" Full HD"، ويتيح منفذ" HDMI" استعمال الحاسوب الجديد كشاشة لجهاز اللاب توب، بالإضافة إلى توافر مخرج HDMI لتوصيل عدة شاشات بجهاز "آسوس" في نفس الوقت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضا على منفذ جيجابايت "إيثرنت"، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول ومنفذ USB-C مع دعم تقنية البلوتوث 4.2 ووحدة تشغيل الاسطوانات DVD.

كما يأتي حاسوب "آسوس" الجديد من فئة الكل في واحد بأبعاد 541 x 202 x 453 ملم، ويتم توصيله بالشبكة المنزلية عن طريق شبكة الواي فاي 802.11 ac، ويأتي مزودا بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 بشكل مسبق.