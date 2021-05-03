"فيفو" تشعل سوق الـ" 5G" بباقة هواتف" V21"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل شركة "فيفو" الصينية، التنافس بقوة في سوق الهواتف التي تدعم الجيل الخامس"5G"، بأحد هواتف سلسلتها الجديدة "V21".

وأطلقت شركة "فيفو" الصينية سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تحت اسم "V21"، تضم هواتف، 3 هواتف هي "V21"، و"V21 5G"، "V21e ".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أطلقت "فيفو" الصينية، عدة هواتف من قبل تدعم الجيل الخامس"5G"، منها هاتفها الذكي" Y72"الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة، وهاتفها الذكي" X51 5G " الجديد من الفئة الفاخرة، الذي يمتاز بنظام جيمبال لتثبيت صورة الكاميرا.

وأوضحت، أن الهاتفين "V21"، و"V21 5G" يمثلان أعلى موديلات السلسلة، مشيرة إلى أنهما يختلفان عن بعضهما فقط من خلال معيار دعم الجيل الخامس "5G" .

ولا توجد حتى الآن معلومات عن الموديل الذي يدعم الجيل الخامس "5G".

ويتمتع الهاتفان "V21"، و"V21 5G" الجديدان بشاشة "AMOLED" قياس 6.44 بوصة وبدقة وضوح FHD+ مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويشتمل الهاتفان الجديدان على كاميرا السيلفي بدقة 44 ميجابيكسل، والتي تتمتع بتثبيت بصري للصورة.

وفي الوقت نفسه، يوجد مصباح LED صغيران في الحافة العلوية للشاشة يمكنهما إضاءة الوجه أثناء التقاط صور السيلفي.

ويتم الاعتماد على كاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل أما العدسة الثالثة فمسؤولة عن لقطات الماكرو.

وينبض بداخل الهاتفين المعالج" MediaTek 800U "مدعوما بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت للذاكرة الداخلية.

وتبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير ساعة ويمكن شحنها حتى 33 واطا عبر USB Type C، كما أن ماسح بصمات الأصابع مخفي تحت الشاشة.

ويتم تثبيت" Funtouch OS 11.1"، المعتمد على" Android 11"، مسبقا كنظام للتشغيل.

أما الهاتف "V21e " فينبض بداخله المعالج" Snapdragon 720"، لكن العدسة الرئيسية في الخلف وكاميرا السيلفي لا تدعمان التثبيت البصري للصورة. وبخلاف ذلك، فإن الهاتف الذكي متطابق إلى حد كبير مع أشقائه.