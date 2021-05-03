تايلاند تسجل رقماً قياسياً في عدد الوفيات اليومية بـ«كورونا»

بانكوك- رويترز

سجلت تايلاند، الاثنين، رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات اليومية بفيروس «كورونا» بلغ 31 وفاة حسبما أفادت وزارة الصحة، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من العدوى. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2041 حالة إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 71025 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي. وارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس حتى الآن إلى 276.