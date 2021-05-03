شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من «طالبان» في معارك مع القوات الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول- أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية ومتمردي «طالبان» أدت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي سلّم فيه الجيش الأمريكي قاعدة عسكرية في جنوب البلاد للجيش الأفغاني.

وغداة بدئه رسمياً الانسحاب من أفغانستان سلّم الجيش الأمريكي، الأحد، إلى الجيش الأفغاني قاعدة «كامب أنتونيك» الواقعة في هلمند، الولاية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقل حركة «طالبان». وجرت مواجهات بين «طالبان» والقوات الحكومية في ولايات عدة، بينها معقل «طالبان» السابق قندهار، حيث نفّذ الجيش الأمريكي «ضربة دقيقة»، السبت، مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وشهدت الأشهر الأخيرة استمراراً للمعارك في أفغانستان مع تعثر جهود السلام الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر هناك منذ 20 عاماً.

وبدأ الجيش الأمريكي رسمياً سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2,500 جندي على الأراضي الأفغانية، السبت، بناء على أوامر الرئيس جو بايدن الشهر الماضي. وقال مسؤولون أمريكيون في الميدان، إن الانسحاب بدأ قبل أيام قليلة من بداية أيار/مايو، الموعد النهائي المتفق عليه بين واشنطن و«طالبان» العام الماضي لاستكمال الانسحاب.

وسينتهي انسحاب جميع القوات الأمريكية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن بايدن. وقال الجيش الأمريكي، السبت، إنه نفذ «ضربة دقيقة» بعد تعرض مطار في قندهار فيه قاعدة أمريكية لنيران غير مباشرة لم تسبب أضراراً.

وجاء الهجوم على القاعدة الذي لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه مع تحذير «طالبان» أن عدم إنهاء الجيش الأمريكي سحب قواته في الأول من أيار/مايو يعني أنه انتهك الاتفاق الموقع بينهما العام الماضي. وقال المتحدث باسم «طالبان» محمد نعيم: «هذا من حيث المبدأ يمهد الطريق أمام مقاتلينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد القوات الغازية»، مضيفاً أن الحركة تنتظر أوامر من قادتها حول مسار عملها في المستقبل.