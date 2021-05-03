الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بـ«كورونا» لليوم الثاني عشر

بنجالورو- رويترز

أعلنت الهند، الاثنين، تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليوناً. وجرى أيضاً تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس. ومع تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في الهند حتى الآن 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقاً لبيانات وزارة الصحة.