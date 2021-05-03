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الجائحة تغير مسار شحنات غاز طبيعي عن الهند

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

3 مايو 2021

11:55 صباحا

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قالت مصادر تجارية ومن قطاع الشحن: إن شحنات غاز طبيعي مسال يجري تحويل مسارها بعيداً عن الموانئ في الهند، إذ يقوض تسارع وتيرة الإصابات بفيروس هناك الطلب المحلي على الغاز. وأشارت إلى أنه جرى تحويل مسار ما لا يقل عن أربع شحنات غاز طبيعي مسال عن الهند في الأسبوع الماضي إلى أماكن أخرى في آسيا بدلاً منها. وأضافوا أن الطلب على الغاز تأثر في بعض القطاعات نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في بعض مناطق البلاد.
(رويترز)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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