الجائحة تغير مسار شحنات غاز طبيعي عن الهند

قالت مصادر تجارية ومن قطاع الشحن: إن شحنات غاز طبيعي مسال يجري تحويل مسارها بعيداً عن الموانئ في الهند، إذ يقوض تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا هناك الطلب المحلي على الغاز. وأشارت إلى أنه جرى تحويل مسار ما لا يقل عن أربع شحنات غاز طبيعي مسال عن الهند في الأسبوع الماضي إلى أماكن أخرى في آسيا بدلاً منها. وأضافوا أن الطلب على الغاز تأثر في بعض القطاعات نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في بعض مناطق البلاد.

(رويترز)