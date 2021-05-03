شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 19% حصة التجارة الإلكترونية من مبيعات التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، إذ قادت إجراءات العزل لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.

وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استناداً لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبرى إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19% من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعاً من 16% قبل عام.

واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9% ارتفاعاً من 20.8% قبل عام. وبلغت حصة الصين 24.9% وبريطانيا 23.3% والولايات المتحدة 14%.

وقال المؤتمر إن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت 4% إلى 26.7 تريليون دولار في 2019 حسب أحدث تقدير متاح. ويشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات للمستهلك، وبما يعادل 30% من الناتج الاقتصادي العالمي. ويفيد التقرير بأن الجائحة سببت تبايناً في حظوظ كبرى شركات التجارة الالكترونية التي تخدم المستهلك مباشرة في 2020.

وأظهرت بيانات من أكبر 13 شركة تجارة إلكترونية، من بينها 11 شركة في الولايات المتحدة والصين، تراجعاً ملحوظاً في حظوظ شركات منصات تقديم خدمات مثل تطبيقات لطلب سيارات أجرة والسفر والتي شهدت هبوطاً حاداً في إجمالي قيمة المبيعات.

وقال: «على سبيل المثال، هوت «إكسبيديا» من المركز الخامس في 2019 إلى المركز الحادي عشر في 2020، ونزلت «بوكينيج هولدينجز» من المركز السادس إلى المركز الثاني عشر، وتراجعت «إير بي.إن.بي» التي أطلقت طرحاً عاماً أولياً في 2020، من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث عشر. واحتفظت «علي بابا» الصينية بصدارة التصنيفات من حيث إجمالي قيمة البضائع المباعة، تلتها «أمازون» في الولايات المتحدة».

ورغم تراجع شركات الخدمات، ارتفع إجمالي قيمة المبيعات لأكبر 13 شركة للتجارة الإلكترونية موجهة مباشرة للمستهلكين 20.5% إلى 2.9 تريليون دولار في 2020 مقارنة مع زيادة بلغت 17.9% في 2019.

(رويترز)