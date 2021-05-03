134 مليوناً أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أبوظبي الوطنية للتأمين» عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، وحققت الشركة أداءً قوياً ونمواً في مقاييس الأداء الرئيسية، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 133.6 مليون درهم بنمو نسبته 9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، واستند هذا الأداء الإيجابي على الاستراتيجية الواضحة والنهج المدروس لعمليات الاكتتاب، واعتماد أعلى معايير التميز في الأنشطة التشغيلية، إلى جانب تنوع المحفظة الاستثمارية.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الوطنية للتأمين»: «نجحت الشركة بتسجيل نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2021؛ حيث بلغ صافي الأرباح 133.6 مليون درهم بزيادة قدرها 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها السوق. ويشكل هذا الأداء المالي القوي دليلاً مهماً على أسس الأعمال القوية والتنافسية العالية التي تتمتع بها الشركة. وقد حرصت «أبوظبي الوطنية للتأمين» على مواصلة تقديم الدعم للعملاء والشركاء خلال هذه المرحلة الصعبة، حيث اتخذت الشركة العديد من الخطوات والتدابير لضمان مواصلة توفير الخدمات من دون أي انقطاع، إلى جانب تقديم كل الدعم الممكن للجهود الحكومية في هذا المجال، فضلاً عن مواصلة توفير الدعم للمجتمع ككل من خلال المشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية».

وأضاف: «أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدعم الكبير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان على الدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أود التعبير عن عميق شكري إلى جميع عملائنا وشركائنا ومساهمينا على دعمهم وثقتهم بنا، وأقدر كذلك تفاني والتزام موظفي الشركة تجاه العملاء، ومساهماتهم المجتمعية القيمة في هذه الأوقات الصعبة».

من جانبه قال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي الوطنية للتأمين»: «يعكس أداؤنا المالي القوي قدرتنا على التكيف مع التحديات التي تواجه السوق، واستراتيجيتنا الرقمية، ومكامن القوة الرئيسية للشركة، فضلاً عن قدرتنا على الوفاء بوعدنا بأن نكون شريك التأمين الذي يعتمد عليه العملاء، وسنواصل في المرحلة المقبلة تطوير أعمالنا ومنتجاتنا بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم كل ما يلبي تطلعات واحتياجات مساهمينا».

واختتم قائلاً: «واصلت الشركة توفير الدعم للأفراد والمجتمعات التي تعمل ضمنها من خلال اتخاذ أفضل إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، كما حرصت على الالتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع ككل».