شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعين وزيراً جديداً للاقتصاد والتخطيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، فيصل الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط. وكان الملك سلمان قد كلف في مارس/آذار من العام الماضي وزير المالية محمد الجدعان بالإشراف على تلك الوزارة بعد إعفاء محمد التويجري من المنصب وتعيينه مستشاراً للديوان الملكي بدرجة وزير. وشغل الإبراهيم من قبل منصب نائب وزير الاقتصاد كما عمل في شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو».