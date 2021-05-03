شكرا لقرائتكم خبر عن الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتعهد بتقديم «دعم محدد» للتعافي من الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
3 مايو 2021
11:13 صباحا
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تعهد وزراء مالية الصين واليابان وكوريا الجنوبية ومحافظو البنوك المركزية للدول الثلاث اليوم الإثنين بتقديم الدعم اللازم للأشخاص الأكثر تضرراً من جائحة «كوفيد-19» من خلال إجراءات «محددة الأهداف».
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الإنترنت على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الآسيوي، تعهد الوزراء ومحافظو البنوك المركزية «بتحقيق الانتعاش الشامل والحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل والمحافظة على الاستقرار المالي».
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