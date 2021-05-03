الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتعهد بتقديم «دعم محدد» للتعافي من الجائحة

تعهد وزراء مالية الصين واليابان وكوريا الجنوبية ومحافظو البنوك المركزية للدول الثلاث اليوم الإثنين بتقديم الدعم اللازم للأشخاص الأكثر تضرراً من جائحة «كوفيد-19» من خلال إجراءات «محددة الأهداف».

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الإنترنت على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الآسيوي، تعهد الوزراء ومحافظو البنوك المركزية «بتحقيق الانتعاش الشامل والحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل والمحافظة على الاستقرار المالي».