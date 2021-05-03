شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على شاحنة مليئة بالنقود.. لكن السائق قلب الموازين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعرض شاحنة محملة بالنقود، في جنوب إفريقيا، إلى سطو مسلح وإطلاق نار كثيف بهدف السرقة.

ونجح السائق في السيطرة على السيارة أثناء تعرضها للهجوم، بعد أن فتح اللصوص النار عليها وتعرض النافذة للتشقق، وفقاً لمقطع الفيديو، كما قال السائق لزميله في بداية المطاردة: "إنهم يتبعوننا"، وطلب منه أن يمسك بندقية كبيرة كانت معهما في الشاحنة، وفي نهاية المطاردة، تحطمت نافذة السائق، وخرج السائق والحارس من السيارة سالمين.

كما أنه من الممكن سماع تسارع تنفس السائق، لكنه يظل هادئاً بشكل ملحوظ في هذه الظروف، حيث تسمح قيادته له بالفرار من مكان الحادث، ويأخذ يميناً حاداً ويقول: "سوف يطلقون النار. سوف يطلقون النار." أصابت عدة رصاصات السيارة. وبعد ذلك بقليل، أوقف السائق السيارة، وأخذ البندقية من زميله، وخرج من الكابينة لمطاردة اللصوص، الذين لاذوا بالفرار.