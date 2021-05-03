واشنطن تسعى لإغلاق معتقل جوانتانامو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى لإغلاق المعتقل المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان داخل قاعدة جوانتانامو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CBS" نشرت الأحد، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، تهدف إلى إغلاق معتقل "جوانتانامو".

وأضاف بلينكن: "نعتقد أنه يجب أن يكون مغلقا. وهذا بلا شك يمثل هدفا لنا سنركز عليه خلال أشهر قريبة".

وكانت الولايات المتحدة قد فتحت المعتقل في قاعدتها المستأجرة منذ العام 1903 بمضيق جوانتانامو في أراضي كوبا في يناير 2002 خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق، الجمهوري جورج بوش الابن، وكانت الدفعة الأولى من المعتقلين في هذه المنشأة تضم 20 شخصا تم احتجازهم في أفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة في العمليات القتالية في صفوف حركة "طالبان".

واحتجزت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص في هذا المعتقل، دون أن يتم توجيه أي اتهامات رسمية إليهم.

وفي الـ 21 من يناير 2009 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أمراً بإغلاق المعتقل، على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة الولايات المتحدة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين بشكل واسع النطاق، إلا أن الكونجرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن إدارة بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص معتقل جوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.