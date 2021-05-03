شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين الدائرة الجمركية والنقاط الجمركية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 عددا من التعريفات الهامة فى مادته الأولى حول ماهية الخط الجمركى والدائرة الجمركية والنقاط الجمركية، فعلى سبيل المثال عرف الدائرة الجمركية بأنها النطاق المحدد فى كل ميناء بحرى أو برى أو جوى أ جاف أو أى مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية ونستعرض فيما يلى عددا من التعريفات الهامة بالقانون:

الإقليم الجمركي

الأراضى والمياه الخاضعة لسيادة الدولة.

الخط الجمركي

الحــدود السياسية الفـاصلة بــين جمهــورية مصـر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية، ومع ذلك تعتبر خطـًا جمركيًا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التى تمر بها هذه القناة.

نطاق الرقابة الجمركية

جـزء من الأراضى والبحـار، يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم قانونًا.

الدائرة الجمركية

النطاق المحدد فى كل ميناء بحرى أو برى أو جوى أو جاف أو أى مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمــام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضهـا.

النقاط الجمركية

نقـــاط تنشأ بصـفــة مؤقتــــة أو دائمــــة لاتخاذ الإجراءات الجمـركية اللازمـة.