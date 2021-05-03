غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه.. السياحة تكشف موعد إغلاق 13 مطعم وكافيه مخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن الفترة الأخيرة خلال شهر رمضان فقط شهدت رصد 9 مخالفات لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات سواء كانت تقدم الشيشة أو التزاحم وعدم الالتزام بالنسبة المحددة.

جاء ذلك خلال مرور لجان وزارة السياحة والآثار، بصفة دورية على المنشآت السياحية والفنادق بشكل دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح العاصي في تصريحات، أن عدد المنشآت التابعة لوزارة السياحة تبلغ 1200 منشأة على مستوى الجمهورية -(مطاعم وكافتيريات)- يعمل منهم 726 منشأة منذ تفشي فيروس كورونا، والباقين غير مستوفين للإجراءات الاحترازية.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، إلى أن المنشآت الأخرى التي لم تعمل ارتأت أن نسبة الالتزام 50% غير مجزية معهم وفي التشغيل عمومًا.

وتابع العاصي: رصدنا خلال اليومين الماضيين 4 حالات مخالفة جاري استصدار قرار غلق لهم لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ولا يمكن النظر على 1200 منشأة كل يوم كون الأمر يحتاج إلى وعي من المواطنين بعدم الدخول في الأماكن المزدحمة.

وشدد العاصي قائلا:"لا نتوان في تطبيق الإجراءات الحازمة مع أي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى تقسيم المناطق من حيث نزول اللجان للتفتيش الدوري، حيث تم الانتهاء من منطقة 6 أكتوبر وجاري العمل على منطقة وسط القاهرة، ومنطقة مصر الجديدة التي تم فيها رصد 9 مخالفات الخميس الماضي.

وأكد مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن الوزارة لا تصدر أي تراخيص للخيم خارج الفندق ولكنهم ينظموا الإفطار والسحور داخل القاعات مع الالتزام بنسبة الـ 50%".

وأوضح العاصي، أن المنشآت الـ 13 المخالفة المذكورة ما زالت تعمل وسيتم إصدار قرار الغلق صباح الثلاثاء المقبل، وسيتم تنفيذه طبقًا لقرارات رئيس الوزراء بالإغلاق لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

من جانبه، أكد عادل المصري رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، أن عقوبة المطاعم والكافتيريات المخالفة لتعليمات الحكومة بشأن إجراءات كورونا تبدأ من 4 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة.

وأوضح المصري في تصريح لمصراوي، أن العقوبة تكون أيضاً بالغلق لفترة مؤقتة تقدر ب 3 أيام حتى أسبوع على الأقل ثم يفتح مرة أخرى، وإذا عاود المخالفة يترك القرار لوزير السياحة إما الإغلاق لمدة عام أو سحب الترخيص بشكل كامل.

وتابع قائلًا: "دي العقوبة اللي الحكومة وضعتها مش وزارة السياحة اللي وضعتها واحنا ملتزمين بتطبيق العقوبة طبقًا للقرارات الصادرة".

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